أوركسترا «النور والأمل» في حفل فني بالمتحف القومي للحضارة

استمرارا لسلسلة الفعاليات والأنشطة الثقافية التي يستضيفها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في الأونة الأخيرة، استضاف المسرح الكبير بالمتحف حفلًا موسيقيًا أحياه أوركسترا "النور والأمل"، والذي يضم مجموعة متميزة من العازفات من ذوي الهمم من متحدي الإعاقة البصرية، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.

وأوضح د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف ، أن هذا الحفل وغيره من الفعاليات التي يستضيفها المتحف تساهم بشكل كبير في إبراز دور المتحف كمؤسسة ثقافية ومجتمعية وتثقيفية داعمة للحفلات الفنية والأنشطة الثقافية المتنوعة، حتى أصبح قبلة للفنانين والموسيقيين علي مستوي مصر والعالم.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد غنيم ، أن الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمها المتحف بهدف دعم ذوي الهمم في مختلف المجالات، وتأكيدا علي دور المتحف كصرح ثقافي يتسع لجميع فئات المجتمع، ويدعم المشاركة المجتمعية لذوي الهمم دون تمييز، مشيدا بالدور المتميز الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مثل هذه الفعاليات، وحرصه على دعم الدور الثقافي والفني للمتحف.

من جانبه، أعرب على الصعيدى عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والذي قام برعاية هذه الفعالية عن سعادته بمشاركة البنك في هذا الحفل والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 125 عام على تأسيس البنك.

وأشار إلى حرص البنك على تقديم كافة سبل الدعم للمتحف منذ افتتاحه وما يقيمه من فعاليات مختلفة، مؤكدا على أهمية إقامة هذا الحفل فى صرح ثقافي هام مثل المتحف القومي للحضارة المصرية والذي يضم بين جنباته مقتنيات أثرية فريدة لتعريف المصريين والأجانب على حد سواء بتاريخ وحضارة عظيمة ومهارة الإنسان المصري على مر العصور في مختلف أنواع الفنون.

وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلى عن المتحف بعنوان "سفراء الحضارة"، من إنتاج وإخراج المخرج محمد صلاح بالتعاون مع المتحف، تحدث فيه العديد من السفراء عن قيمة الحضارة المصرية العريقة، وكيف أنها أبدعت وأثرت في تطور مختلف مجالات الفنون على مر العصور، كما أشاروا إلي نجاح المتحف خلال الفترة السابقة في توطيد أواصر التعاون مع مختلف السفارات والهيئات الدبلوماسية والشخصيات العامة المصرية والعربية والأجنبية.

كما تضمن الحفل فقرة موسيقية قدمت الأوركسترا خلالها باقة من أجمل الأعمال الموسيقية الكلاسيكية الشرقية والغربية، باستخدام مجموعة من الآلات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية ،بالإضافة إلى بعض الأغاني منها "إيه العبارة" لـ سيد درويش، "على شاطئ النيل،" "لما بدى يتثنى" و "يمامة حلوة" لداود حسني و "طريق النور"، بجانب مجموعة مقطوعات اشتهر الأوركسترا بأدائها، وسط تفاعل وإعجاب كبير من الحاضرين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية العاملين في مصر، ولفيف من الشخصيات العامة والمشاهير، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، منها مؤسسة مستشفى سرطان الاطفال 57357 ومؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي وجمعية تواصل"للتعليم المجتمعى بعزبة خيرالله، وعدد كبير من محبي الفن والموسيقى، والذين باتوا جميعا حريصين علي متابعة أنشطة وفعاليات المتحف المتنوعة وحضورها.

يذكر أن أوركسترا النور والأمل الذي تأسس عام 1981 م أول فرقة موسيقية تتضمن عددًا من الفتيات اللاتي تحدين إعاقة فقد البصر بالفن والموسيقى، وقدمن العديد من الحفلات حول العالم، وزار الفريق 27 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، وعزفن في أهم المحافل الدولية، وشاركت الفرقة أيضا في احتفالات اليوم العالمى للموسيقى بمدينة «كوفريه» مسقط رأس مؤسس طريقة «برايل» الشهيرة في تعلم المكفوفين.

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