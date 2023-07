الفرقة الكورية FIFTY FIFTY تصدر أغنية جديدة من ألبوم فيلم باربي

يستمر ألبوم "BARBIE THE ALBUM" من فيلم باربي بإبهار العالم مع مجموعة من الأغاني التي تصدر بشكل متتالي وتغزو العالم بإنتشارها السريع، والموعد هذه المرة مع أغنية كيبوب تقدمها الفرقة الكورية الشهرية FIFTY FIFTY بعنوان "Barbie Dreams" مع مغنية الراب كالي، بعمل مستوحى من رائعة جانيت جاكسون التي حملت عنوان " Together Again " والتي صدرت قبل 12 عاما.

الأغنية من إنتاج الثنائي الشهير في عالم التوزيع الموسيقي Space Primates، وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الفرقة بأغنية "Cupid" التي أصبحت أكثر أغنية كيبوب تتربع على عرش صدارة قوائم بيلبورد، وحققت أكثر من 3.6 مليار استماع وأكثر من 40 مليار مشاهدة على تيك توك، وتأتي هذه الأغنية أيضاً في وقت تعيش مغنية الراب كالي نجاحاً استثنائياً بأغنية "Area Codes" التي حققت أكثر من 130 مليون استماع و5 مليار مشاهدة على تيك توك.

ألبوم باربى

ألبوم "BARBIE THE ALBUM" هو الرفيق الموسيقي الرسمي لفيلم "باربي" الذي طال انتظاره خلال الصيف ، من بطولة مارجو روبي ورايان جوسلينج وتوزيع وارنر بروز، وأصبح متاح للحجز المسبق عبر مختلف المنصات الموسيقية على أن يصدر بشكل كامل في 21 يوليو الحالي موعد العرض الجماهيري الأول للفيلم عالمياً.

سبق هذا الألبوم مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً وتصدرت عناوين الصحف العالمية وهي " Speed Drive" التي قدمها " Charli XCX" ، أغنية "Barbie World" لنيكي ميناج وايس سبيس، أغنية “Angel" للنجمة بينك بانثيرس، أغنية "WATATI" للنجمة كارول جي، و أغنية "Dance The Night" للنجمة دوا ليبا، وسيستمر الألبوم المنتظر بإبهار العالم مع أغاني لأشهر النجوم العالميين منهم ليزو، افا ماكس، دومينيك فايك، خالد، ذا كيد لاروي، تامي إمبالا، هايم، غايلي وغيرهم.

تدور أحداث القصة حيث تعيش دمية في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.