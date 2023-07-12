عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفرقة الكورية FIFTY FIFTY تصدر أغنية جديدة من ألبوم فيلم باربي

الفرقة الكورية FIFTY
الفرقة الكورية FIFTY FIFTY

  يستمر ألبوم "BARBIE THE ALBUM" من فيلم باربي بإبهار العالم مع مجموعة من الأغاني التي تصدر بشكل متتالي وتغزو العالم بإنتشارها السريع، والموعد هذه المرة مع أغنية كيبوب تقدمها الفرقة الكورية الشهرية FIFTY FIFTY بعنوان  "Barbie Dreams" مع مغنية الراب كالي، بعمل مستوحى من رائعة جانيت جاكسون التي حملت عنوان " Together Again " والتي صدرت قبل 12 عاما.

الأغنية من إنتاج الثنائي الشهير في عالم التوزيع الموسيقي Space Primates، وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الفرقة بأغنية "Cupid" التي أصبحت أكثر أغنية كيبوب تتربع على عرش صدارة قوائم بيلبورد، وحققت أكثر من 3.6 مليار استماع وأكثر من 40 مليار مشاهدة على تيك توك، وتأتي هذه الأغنية أيضاً في وقت تعيش مغنية الراب كالي نجاحاً استثنائياً بأغنية "Area Codes" التي حققت أكثر من 130 مليون استماع و5 مليار مشاهدة على تيك توك.

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع

حسام حسني يفجر مفاجأة عن الراحل علاء عبد الخالق

قبل حضوره لمصر.. شاب مصري يقتحم حفل ترافيس سكوت في ألمانيا| تفاصيل

ألبوم باربى

ألبوم "BARBIE THE ALBUM" هو الرفيق الموسيقي الرسمي لفيلم "باربي" الذي طال انتظاره خلال الصيف ، من بطولة مارجو روبي ورايان جوسلينج وتوزيع وارنر بروز،  وأصبح متاح للحجز المسبق عبر مختلف المنصات الموسيقية على أن يصدر بشكل كامل في 21 يوليو الحالي موعد العرض الجماهيري الأول للفيلم عالمياً.

سبق هذا الألبوم مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً وتصدرت عناوين الصحف العالمية وهي " Speed Drive" التي قدمها " Charli XCX" ، أغنية "Barbie World" لنيكي ميناج وايس سبيس، أغنية “Angel" للنجمة بينك بانثيرس، أغنية "WATATI" للنجمة كارول جي، و أغنية "Dance The Night" للنجمة دوا ليبا، وسيستمر الألبوم المنتظر بإبهار العالم مع أغاني لأشهر النجوم العالميين منهم ليزو، افا ماكس، دومينيك فايك، خالد، ذا كيد لاروي، تامي إمبالا، هايم، غايلي وغيرهم.

تدور أحداث القصة حيث تعيش دمية في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

BARBIE THE ALBUM جانيت جاكسون فيلم باربي الفرقة الكورية الشهرية FIFTY FIFTY Barbie Dreams

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

حفل لـ أحمد شيبة.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان جرش للثقافة والفنون

بعد حصولها على جائزة بمهرجان زنجبار.. مخرجة فيلم نب تاوي تكشف صعوباته

الخميس.. إعادة عرض ليلة القتلة على الطليعة

"العدل جروب" تطرح البوستر الدعائي لفيلم "ع الزيرو"

محمد عبد الرحمن: تحمل بطولة عمل سينمائي مسؤولية كبيرة

تأجيل مهرجان السينما العربية إلى سبتمبر المقبل

الإسكندرية السينمائى يحتفل بمئوية محمود مرسى

جولة المملكة .. تفاصيل حفل عايض والمانع وشما في جدة

ترشيحاتنا

الكرملين يرد على شائعات وصول مجموعة فاجنر إلى قاعدة نووية روسية

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ