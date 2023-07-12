أزمة تضرب صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا .. ضعف أجور| واحتمالية تأجيل أعمال فنية

يخوض الكتاب للسينما والتلفزيون إضرابًا عن العمل منذ شهرين

الإضراب مرشح للتصاعد كل يوم مع دخول فئات ونقابات جديدة

أشهر فناني هوليوود أعلنوا عن دعمهم لتحرك الكتاب والممثلين

الخلاف الأساسي بين النقابات وكبرى شركات الإنتاج في مدينة السينما والتلفزيون



وصلت الإضرابات إلى قطاع السينما والتليفزيون الأمريكي، حيث تعيش هوليوود حالة من الإضراب منذ شهرين، ما يهدد بتوقف القطاع الترفيهي الحيوي في أمريكا، والذي يدر المليارات كل عام، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

في هذا السياق، يقوم الكتاب للسينما والتليفزيون، بإضراب منذ شهرين، وسط تزايد عدد المنضمين إليهم بما في ذلك ممثلون، ما يشير إلى أزمة متصاعدة..

خلال إضراب الكتاب المستمر منذ نحو شهرين، يظهر أن إضرابًا آخر واسع في الطريق, حيث ينتهي اليوم عقد نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية وفناني التلفزيون والراديو، بعد تمديد الموعد النهائي الذي أخر إمكانية حدوث إضراب ضخم لمدة أسبوعين تقريبًا.

سينضم المملثون بذلك، إلى نقابة الكتاب الأمريكية، التي أضربت في 2 مايو بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع تحالف المنتجين، الذين يمثلون الأسماء الكبيرة لشركات هوليوود، مثل ديزني ونيتفليكس وأمازون وآبل.



يعد الأمر حدثا كبيرا، حيث ستكون الإضرابات قاصمة لهوليوود، كونها المرة الأولى التي تضرب فيها نقابات الكتاب والممثلين في نفس الوقت منذ عام 1960، عندما كان الرئيس الأمريكي رونالد ريجان رئيسًا لاتحاد الممثلين.

وخلال هذا، فقد صرح المراقبون، بأنه تم وقف عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية منذ أن بدأ الكتاب في الإضراب.

ويقول المراقبون، أنه هذا إذا لم يحدث تحرك لوقف وحل ذلك، فستواجه هوليوود ضربة كبيرة، ستؤثر على الصناعة لسنوات.



ويطالب الكتاب بأجور عادلة، والتزامات أفضل تخصهم وتخص أسرهم، خاصة وأن البعض في المجال يتقاضون أجور أعلى.

يمكن أن يزداد الإضراب، بانضمام نقابة ثالثة، وهي نقابة المخرجين الأمريكيين، التي تتفاوض على عقد يخصها مع شركات الإنتاج، وربما يمنعها ذلك من المشاركة في الإضراب.

وأفادت مصادر إنه بسبب الإضراب توقفت العشرات من أعمال الإنتاج منذ أن بدأ الكتاب في الإضراب، بما في ذلك ستراينجر ثينجز، بيليونز، مارفيلز بلاد.

وإذا دخل الممثلون في الإضراب، فقد يكون هناك المزيد من التأخير والتعطل لعمليات الإنتاج، وقد يتم إلغاء بعض الأعمال تمامًا.

سيعمل الإضراب على إستثارة حنق الجماهير ، بتعطل الإصدارات المنتظرة من الأعمال الدرامية بشكل واسع، والأفلام بشكل أقل، بل والأمر الأكبر أثرًا في الإضراب، هو بتوقف إنتاج بعض الأعمال الفنية إلى الأبد.



وبينما الأمر كذلك، فستستمر بعض الإنتاجات الدولية، لكن بشكل محدود، لأن النقابات تمثل أكثر من 160 ألف فنان أمريكي من جميع أنحاء العالم - مثل الكاتبة والممثلة فيبي والر بريدج ، التي خاطبت الإضراب في العرض الأول لفيلم إنديانا جونز في لندن.

وقالت فيبي والر بريدج "آمل أن نتمكن من تسوية هذا الأمر. الكتاب هم أهم الفاعلين في هذه الصناعة، وأنا أؤمن بذلك".

مثل الكتاب المضربين، يقول الممثلون إن شركات الإنتاج تسعى وراء جمع الثروة فحسب، حيث أغرقت السوق بإنتاج يسيطر عليه المحتوى الترفيهي.

وقالوا إن السعي اللامتناهي للحصول على مشتركين جدد هو نموذج أعمال غير مستدام .

وفي هذا السياق، يحصد مديرو الاستوديو هات الرواتب الضخمة بينما لا يستطيع العديد من الممثلين والكتاب كسب لقمة عيش لائقة.

اعتاد الممثلون والكتاب كسب المال من خلال إعادة بث العمل الدرامي على شبكة تلفزيون، كون أغلب المضربين يعودون للتليفزيون وليس السينما.

يحصل الكتاب على شيك في كل مرة يتم فيها إعادة بث فيلم أو عرض عملوا عليه، وهو الأمر الذي سمح للممثلين بكسب لقمة عيش، لكن ما يتقاضونه لا يتناسب ومجهودهم، ومعدل زيادة الأسعار نتاج التضخم الأمريكي.

وزاد الأمر أزمة، مع خدمات البث المباشر، التي قلبت هوليوود رأساً على عقب، فالآن يحصل الممثلون والكتاب على القليل أو لا يحصلون على شيء عندما يشاهد شخص ما أعمالهم على خدمة البث المباشر، والتي تدفع عادةً أقل من تلفزيون الشبكة.

في هذه الأثناء، تجري المفاوضات سرًا ، لكن ليس من الواضح ما هي النقاط العالقة أو ما إذا كان هناك صفقة وشيكة.

وسبق صوت الأعضاء النقابيين بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

قال الكاتب والممثل آدم كونوفر أثناء اعتصام خارج مقر لشركة نيتفليكس : "لو استطاعوا استبدالنا، لكانوا قد فعلوا ذلك منذ سنوات عديدة".

وذكر "هل سيستبدلونك بتلفزيون الواقع؟، أم بنجوم يوتيوب؟.. حسنًا، يمكنهم المحاولة" ، مضيفًا أن الناس في أنحاء العالم يشاهدون التلفزيون لمشاهدة مسلسلات وبرامج مثل ستراينجر ثينجس والرياضة.



وفي ذلك، قالت الموسيقية والممثلة كيم جوردون إنها لن تسمح أبدًا باستخدام صورتها في الذكاء الاصطناعي.



في خطوة مفاجئة، وقع العديد من الممثلين في هوليوود على رسالة إلى نقابتهم تدعم الإضراب إذا لم يتمكنوا من الحصول على عقد جديد من الاستوديوهات.

تم توقيع الرسالة - التي تم تداولها على نطاق واسع في لوس أنجلوس - من قبل ممثلين مشهورين ، مثل :ميريل ستريب ومارك روفالو وجنيفر لورانس وكوينتا برونسون، بأكثر من 1000 توقيع حتى الآن .

