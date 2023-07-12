عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب الغاضب.. ما سر استيائه من ولاية أيوا الأمريكية؟

ترامب ورينولدز
ترامب ورينولدز

بعث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برسالة تهديد إلى الجمهوريين المنتخبين  من حكام الولايات، وإلى الجمهوريين عمومًا، الذين يريدون الابتعاد عن تأييده، وذلك بعدما انتقد حاكمة ولاية أيوا كيم رينولدز ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قال ترامب "هناك مكان خاص في الجحيم للذين يفضلون اتخاذ الاتجاه المحايد في أوقات الأزمات".

وعلقت على ذلك، مصادر مطلعة، قالت بأن ترامب لم يكن يتكلم بشكل عام، بل يقصد بالجحيم مكان واحد، وهي  ولاية أيوا.

قال كريس كريستنسون، أمين الصندوق السابق لتحالف آيوا للإيمان والحرية الذي تبرع بالمال لكل من ترامب ورينولدز في الانتخابات السابقة: "أتفهم أن الرئيس ترامب يريد الولاء ، وأنا أحترم ذلك، لكن في الأخير  على الناخبين أن يقرروا ".

أساءت حيادية العديد من المسؤولين الجمهوريين المنتخبين في ولاية أيوا - وفي جميع أنحاء البلاد - وأثارت غضب  ترامب في وقت كان فيه المرشح الأوفر حظًا للرئاسة من قبل الحزب الجمهوري.

يتمتع ترامب بفارق كبير في الاقتراع العام على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، منافسه الرئيسي ، وغالبًا ما يجتذب أكثر من نصف ناخبي الحزب الجمهوري في استطلاعات الرأي.

كان الاقتراع في ولاية أيوا ضئيلًا ، لكن ترامب كان في المقدمة حتى في استطلاعات الرأي التي أجراها حلفاء دي سانتس.


ومع ذلك ، دق ترامب أجراس غضبه، على مشكلته من خلال مهاجمة رينولدز ، حاكمة الولاية، لعدم دعمها له، مثلما دعمها  سابقا.
قد يفتح  هذا الصدع فرص أكثر لـ دي سانتس .
 

الغاضب الرئيس السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتخابات امين الصندوق الرئيس ترامب رون ديسانتيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

موضوعات متعلقة

لحل الأزمة.. الرئيس الإريتري في القاهرة قبل انطلاق قمة دول جوار السودان

ترامب وميدفيدف.. تحذير كبير من الحرب العالمية الثالثة| فما السر؟

ضربة قاصمة للسينما الأمريكية.. إضراب كبير يشل هوليوود عن العمل

خيانة وعمالة خبير أمريكي لصالح الصين وإيران.. وهذا ما فعله

صحف السعودية| المملكة تجدد دعمها للسلام .. وخادم الحرمين يثمن إنجاح موسم الحج.. ووزير الخارجية يستنكر حرق نسخ من القرآن الكريم.. ودول التعاون تدين الأعمال المعادية للمسلمين

مكتب الإف بي آي يتحرك ضد دبلوماسي أمريكي بسبب إيران

إعلان خطير من تايوان.. تحليق 4 قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية

هذا ما فعله هبوط الدولار بأسعار النفط اليوم.. تعرف على ثمن البرميل بالكويت

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

لا نعرف شيئا.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن انضمامها لحلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ