ترامب الغاضب.. ما سر استيائه من ولاية أيوا الأمريكية؟

بعث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برسالة تهديد إلى الجمهوريين المنتخبين من حكام الولايات، وإلى الجمهوريين عمومًا، الذين يريدون الابتعاد عن تأييده، وذلك بعدما انتقد حاكمة ولاية أيوا كيم رينولدز ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قال ترامب "هناك مكان خاص في الجحيم للذين يفضلون اتخاذ الاتجاه المحايد في أوقات الأزمات".

وعلقت على ذلك، مصادر مطلعة، قالت بأن ترامب لم يكن يتكلم بشكل عام، بل يقصد بالجحيم مكان واحد، وهي ولاية أيوا.

قال كريس كريستنسون، أمين الصندوق السابق لتحالف آيوا للإيمان والحرية الذي تبرع بالمال لكل من ترامب ورينولدز في الانتخابات السابقة: "أتفهم أن الرئيس ترامب يريد الولاء ، وأنا أحترم ذلك، لكن في الأخير على الناخبين أن يقرروا ".

أساءت حيادية العديد من المسؤولين الجمهوريين المنتخبين في ولاية أيوا - وفي جميع أنحاء البلاد - وأثارت غضب ترامب في وقت كان فيه المرشح الأوفر حظًا للرئاسة من قبل الحزب الجمهوري.

يتمتع ترامب بفارق كبير في الاقتراع العام على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، منافسه الرئيسي ، وغالبًا ما يجتذب أكثر من نصف ناخبي الحزب الجمهوري في استطلاعات الرأي.

كان الاقتراع في ولاية أيوا ضئيلًا ، لكن ترامب كان في المقدمة حتى في استطلاعات الرأي التي أجراها حلفاء دي سانتس.



ومع ذلك ، دق ترامب أجراس غضبه، على مشكلته من خلال مهاجمة رينولدز ، حاكمة الولاية، لعدم دعمها له، مثلما دعمها سابقا.

قد يفتح هذا الصدع فرص أكثر لـ دي سانتس .

