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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 13 يوليو 2023 : تغيير مهني

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 13 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي…

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برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023.. تباهي مهاراتك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 13 يوليو 2023

تأكد من الاستفادة من هذه الطاقة من خلال التعبير عن أفكارك وتحمل المسؤولية والتواصل، وإذا ساءت الأمور فلا تنسَ أخذ فترات راحة وإعادة شحن بطارياتك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

ستجذب طاقتك الصادرة والمغناطيسية الناس إليك ، لذلك لا تخف من القيام بالخطوة الأولى، إذا كنت في علاقة بالفعل ، فإن اليوم هو اليوم المثالي للتعبير عن حبك وتقديرك لشريكك والتخطيط لشيء ممتع معًا.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

تأكد من إعطاء الأولوية لصحتك العقلية والجسدية من خلال الحصول على قسط كافٍ من الراحة وتناول الأطعمة المغذية وممارسة الرياضة بانتظام، إذا كنت تشعر بالتوتر ، فحاول التأمل أو اليوجا أو نشاط إبداعي للاسترخاء وإعادة الشحن.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة أو ترقية أو تغيير مهني، فهذا هو الوقت المثالي لتحديث سيرتك الذاتية وصقل مهارات المقابلة الخاصة بك ، والتواصل مع الأشخاص المؤثرين في مجال عملك.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

إذا كنت تنتظر إشارة للاستثمار أو الادخار أو القيام بخطوة مالية ، فهذه هي، إن ثقتك وحدسك على ما يرام ، لذلك ثق بنفسك وقم بالمجازفات المحسوبة، هذا أيضًا هو الوقت المناسب للتفاوض على راتب أفضل ، أو عرض مشروع على المستثمرين المحتملين ، أو إطلاق صخب جانبي. 

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