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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023.. تباهي مهاراتك

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

ثق في غرائزك ولا تتراجع عن التعبير عن نفسك الحقيقية، لا بد أن تكسب القلوب والأوسمة أينما ذهبت، لا تنسى الاستمتاع باللحظات البراقة.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

ستجد الحب في أماكن غير متوقعة اليوم، كن منفتحًا على المفاجآت والشرر. من المرجح أن يلتقي المواليد بشخص مميز اليوم يكون فريدًا وبراقًا مثلك.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

ستكون صحتك الطبيعية جيدة اليوم، لن يزعجك أي مرض خطير، قد يعاني بعض برج الأسد من عدوى قد تؤثر على الحلق أو العينين أو الأذنين، صحة الفم هي مشكلة صحية شائعة أخرى قد تؤذيك اليوم، يجب الاستمرار في عادات الأكل الصحية والتدريبات.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

عملك الجاد والتفاني سيؤتي ثماره اليوم. سيقدر رئيسك في العمل وزملاؤك مساهمتك ويكافئونك، ستأتي المشاريع الجديدة في طريقك والتي تتوافق مع أهدافك، لا تخجل من التباهي بمهاراتك وقدراتك القيادية.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

لن تكون هناك أزمة مالية كبيرة. وهذا يجعل التسوق أمرًا سهلاً، يمكنك شراء المجوهرات أو الأجهزة الإلكترونية أو إكسسوارات الموضة اليوم. 

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