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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

يتغير حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023 يوميا بسبب تغييرات الكواكب والفلك، ويتنبأ خبراء الفلك ببعض الاخبار الإيجابية لبعض مواليد الأبراج.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : احترم خصوصية شريكك

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : تجنب الغرور

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

اليوم قد يوفر لك مصدر غير متوقع حلاً ماليًا يخفف الكثير من مخاوفك النقدية، إنه يوم ممتع للاحتفال بحضور الضيوف، لذا خطط لشيء استثنائي مع أقاربك؛ سيقدرونه حقًا.  

برج الثور وحظك اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023

لديك القدرة على التغلب على مرض طويل الأمد، إذا كنت منخرطًا في عمل تجاري مع أقربائك أو أقربائك ، فعليك توخي الحذر اليوم لتجنب الخسائر المالية، قد يفكر بعضكم في شراء المجوهرات أو الأجهزة المنزلية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة فسوف تعاني من التعب الشديد وستحتاج إلى وقت إضافي للتعافي، سيتم إبرام اتفاقية مالية جديدة بنجاح ، وجلب أموال جديدة، كن حذرًا من شخص تثق به قد لا يكون صادقًا معك تمامًا ، لكن مهاراتك في الإقناع ستساعدك في حل المشكلات القادمة.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

لا تسمح لأي شخص أن يزعج مزاجك ، فهذه الاضطرابات يجب ألا تطغى عليك، يمكن أن يكون للمخاوف والقلق غير الضرورية تأثير سلبي على صحتك العامة، مما قد يؤدي إلى مشاكل الجلد، توخ الحذر لتجنب التورط في معاملات مالية مشكوك فيها.

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

استعد ليوم مليء بالترفيه والاستمتاع، في حين أن نفقاتك قد تزيد ، فإن زيادة الدخل ستهتم بفواتيرك، خصص وقتًا لتخطيط شيء مميز لأطفالك أو للأجيال القادمة، تأكد من أن خططك واقعية وقابلة للتحقيق ، مما يترك انطباعًا دائمًا لدى أحفادك.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

كن حذرًا من الأصدقاء الذين قد يحاولون استغلال طبيعتك الكريمة، على الرغم من أنك قد تدرك ذلك اليوم، إلا أن تحقيق النجاح في هذا الجانب قد يكون صعبًا.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

إن لم الشمل مع أحد معارفك المفقودين منذ فترة طويلة سيجلب الفرح ويرفع من مزاجك، اليوم ، قد تواجه تحديات في إدارة أموالك لأن هناك احتمالًا للإنفاق الزائد أو في غير محل محفظتك، من المهم توخي الحذر لأن أخطاء الإهمال قد تؤدي إلى بعض الخسائر المالية.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

إن إعطاء الأولوية لصحتك وممارسة الحفاظ على الطاقة سيفيدك كثيرًا أثناء الاستعداد لرحلة طويلة، على الرغم من الجدول الزمني المزدحم ، ستجد أنه من السهل التغلب على التعب، سيبقى وضعك المالي مستقرًا وقويًا.

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

يجب على رجال الأعمال الذين يغامرون بالخروج من منازلهم للعمل ضمان سلامة أموالهم من خلال تخزينها في مكان آمن ، حيث يوجد خطر السرقة اليوم، قد يكون هناك بعض خيبة الأمل فيما يتعلق بالأطفال ، حيث قد يعطون الأولوية للأنشطة الخارجية على التخطيط لوظائفهم المستقبلية، سيكون حبيبك في مزاج رومانسي ، مما يخلق جوًا مبهجًا، سيظهر نهجك وجودة عملك في المكتب تحسناً اليوم، يبدو أنك ستستغرق بعض الوقت لنفسك وتغامر بالخروج من المنزل دون إبلاغ أي شخص.

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

اليوم ، يحيط بك شعور بالأمل، لديك القدرة على التميز في عملك وتحقيق مكاسب مالية بمساعدة أحد الأقارب. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الشخص الذي تقيم معه قد يُظهر مستويات عالية من الانزعاج تجاه أفعالك الأخيرة.

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

تشعر بالقدرة على التعبير عن أفكارك وآرائك دون تردد، تجنب الخضوع لانعدام الثقة ، لأنه لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وإعاقة تقدمك، أعد بناء ثقتك بنفسك بالتعبير عن نفسك والابتسام بكل إخلاص لمواجهة أي تحديات، اليوم من المستحسن أن تنأى بنفسك عن الأصدقاء الذين يقترضون المال بشكل متكرر دون إعادته.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

كن حذرًا من مزاجك القصير لأنه قد يؤدي إلى مزيد من المتاعب، انتبه جيدًا لمصروفاتك لتجنب الصعوبات المحتملة في المستقبل، سيتطلب مرض الرضيع انتباهك ، ومن الضروري طلب المشورة المناسبة لأن أي إهمال قد يؤدي إلى تفاقم الموقف. 

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