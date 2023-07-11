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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : احترم خصوصية شريكك

صدى البلد

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

علاقة الحب الخاصة بك سوف تضيء حياتك، من شأن التحديات البسيطة أن تعطل يومك في المكتب ولكنك ستحلها. اتخاذ قرارات مالية ذكية والتمتع بصحة جيدة.

توقعات برج القوس في الحب

اقض المزيد من الوقت اليوم وفاجئ شريكك بهدايا غير متوقعة، احترم خصوصية شريكك وامنحه مساحة مناسبة. يجب أن يكون هناك اتصال مفتوح بينك وبين الحبيب، يضمن هذا تسوية كل مشكلة قبل انتهاء اليوم.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

اليوم لن تزعجك أي مشكلة صحية كبيرة، ابدأ اليوم بتمارين خفيفة، ابدأ ممارسة اليوجا اليوم لتحافظ على سيطرة عقلك وفتىك.

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

بعض فرص العمل الجديدة ستطرق بابك اليوم، لا تتردد في تجربة خيارات جديدة اليوم لأن هذا قد يجلب فرصًا جديدة..

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

سيكون هناك دخل من استثمار سابق أيضًا. من الجيد اليوم الاستثمار في سوق الأوراق المالية أو أعمال المضاربة. 

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