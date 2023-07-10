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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: تحقيق أرباح جيدة

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده: “قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله”.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

تجنب التبذير المالي الكبير هذا الأسبوع بينما ستكون حياتك المهنية جيدة، وايضا لن يزعجك أي مرض كبير.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفياً

قد تحدث مشاكل بسيطة في العلاقة ولكن تأكد من التعامل معها بموقف ناضج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.  

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة وتزويد جسمك بالطعام المغذي والترطيب، عندما تشعر بالرضا من الداخل ، فهذا يظهر من الخارج ، لذا اجعل الرعاية الذاتية جزءًا غير قابل للتفاوض من روتينك اليومي.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

لن يظهر أي تحد كبير في مكان العمل، لكن الغيرة المهنية قد تبذل محاولات عديدة لزعزعة الإنتاجية، تجنب سياسات المكتب والتركيز على المهام.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

سيتمكن التجار ورجال الأعمال من إطلاق مشاريع جديدة وتحقيق أرباح جيدة.

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