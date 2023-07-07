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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 : رحلة طويلة

صدى البلد

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

ابعد الغرور عن الحب اليوم، استغل الفرص المهنية لإثبات كفاءتك في المكتب، بينما ستكون جيدًا من الناحية المالية ، تظهر الصحة العامة أيضًا نتائج إيجابية.

توقعات برج القوس في الحب

كن مستمعًا جيدًا ومراقبًا صامتًا، يجب أن تستمر علاقتنا بنفس القوة وتحتاج إلى نهج معقول، تحتاج العلاقات الجديدة إلى مزيد من المناقشات المفتوحة ، واليوم جيد لعشاء رومانسي أو رحلة مسائية طويلة.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

تذكر أن تأخذ فترات راحة وممارسة الرعاية الذاتية، قد تقودك روح المغامرة إلى تجربة أنشطة بدنية جديدة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة لصحتك، تأكد من الحفاظ على رطوبتك وتغذية جسمك بالأطعمة الصحية.

برج القوس وحظك اليوم في العمل

سيحتاج بعض المحترفين إلى أن يكونوا جيدين في تعدد المهام. رواد الأعمال سينجحون في جني الأرباح اليوم. ستساعد الشراكات الجديدة في توسعات الأعمال.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

﻿قد يكون وضعك المالي اليوم غير متوقع بعض الشيء، قد تنشأ نفقات غير متوقعة، لذا تأكد من وجود صندوق للأيام الصعبة ومع ذلك ، قد تكون هناك أيضًا فرص للنمو المالي والاستثمار، تذكر أن تضع ميزانية وتدخر بحكمة ، ولكن لا تخف من المجازفة عندما يحين الوقت. 

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