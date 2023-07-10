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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: بشرى للمنفصلين

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023: استقرار صحي ومالي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

على الرغم من التحديات في مكان العمل، ستحقق أداءً رائعًا، لا تتخذ قرارات مالية ضخمة بينما تكون صحتك جيدة..

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

أولئك الذين تعرضوا للانفصال سيقعون في الحب مرة أخرى في النصف الأول من الأسبوع، يمكنك أيضًا إحياء العلاقة القديمة من خلال التصالح مع الحبيب السابق، يفضل بعض الميزان اتخاذ علاقة الحب مسبقًا ويفكرون في الزواج.

برج الميزان اليوم صحيا

ستكون الحمى الفيروسية والمشكلات المتعلقة بالرؤية وآلام المعدة شائعة بين الميزان هذا الأسبوع، تحكم في نظامك الغذائي وقلل من تناول كل من السكر والملح، قد تشتكي بعض السيدات من آلام الركبة ومشاكل أمراض النساء.

برج الميزان اليوم مهنيا

نجاحك في مكان العمل هو نتيجة الالتزام والانضباط، ستحاول سياسة المكتب إضعاف معنوياتك ولكن عليك التغلب عليها.  

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

سيكون لديك الأموال اللازمة لتغطية النفقات اليومية، سوف تشتري الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية ، ويمكنك حتى تجديد المنزل. ومع ذلك ، من الجيد الابتعاد عن الاستثمارات واسعة النطاق في أعمال المضاربة. 

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