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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023: استقرار صحي ومالي

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 : استثمر

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 يوليو مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023

حافظ على هدوئك في علاقة اليوم لأنك لا تريد أن تجعلها معقدة، أما مهنياً ، ستتعامل مع أدوار متعددة، كل من المالية والصحة جيدة اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

اليوم هو الأفضل لاستكشاف المشكلات في العلاقة وإصلاحها، تجنب الخلافات أو التحدث لحلها، يمكن أن تكون علاقتك السابقة سببًا للصراع اليوم وتجنبها، لا تفرض رأيك في الحبيب وتذكر أن كلا الشخصين لهما صوت متساو في العلاقة.

برج الميزان اليوم صحيا

يعاني بعض الميزان من حروق طفيفة اليوم أثناء العمل في المطبخ، تحلى بموقف إيجابي وابقى برفقة الأشخاص ذوي الطاقة الإيجابية، هذا يمكن أن يحافظ على هدوئك واتباعك.

برج الميزان اليوم مهنيا

ستسافر اليوم لأسباب رسمية وستتعامل أيضًا مع الحالات الحرجة ذات التأثير الفوري، تجنب كل أنواع الاشتباكات المهنية حيث أن إعاقة التطور المهني هو آخر شيء تريده في الحياة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

لن يكون التمويل صفقة كبيرة اليوم حيث ستتلقى أموالًا من مصادر مختلفة، سيتم تلبية جميع المطالب النقدية، يمكنك البدء في إصلاح المنزل أو شراء منزل جديد كما يوحي بذلك برجك المالي.ط

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