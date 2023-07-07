عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 : استثمر

صدى البلد

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

كن مستمعًا جيدًا واقضِ المزيد من الوقت معًا، كن منفتحًا في التواصل وستدرك الخطأ الذي حدث في العلاقة، اليوم من الجيد أيضًا الذهاب في رحلة ليلية.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت عازبًا ، فقد يكون هذا وقتًا رائعًا لبدء علاقة جديدة أو نقل الأمور إلى المستوى التالي مع شخص كنت مهتمًا به. بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات، خصص وقتًا ممتعًا ولحظات حميمة مع شريكك.

برج الميزان اليوم صحيا

قد تجد أن صحتك الجسدية والعاطفية متشابكة اليوم، يمكن أن يؤثر الاهتمام بسلامتك العاطفية من خلال ممارسات الرعاية الذاتية بشكل إيجابي على صحتك الجسدية، ضع في اعتبارك استكشاف اليقظة أو التأمل أو العلاج لإعطاء الأولوية لصحتك العقلية.

برج الميزان اليوم مهنيا

كن ودودًا مع زملائك في العمل وتعامل مع كل مسؤولية بهدف تحقيق أفضل النتائج، يمكن لرجال الأعمال التفكير في توسيع أعمالهم أو بدء شراكات جديدة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

لا تنفق على السلع الكمالية واستثمر في الأسهم أو التجارة أو المضاربة، يمكنك أيضًا التفكير في الخطط المتحفظة بما في ذلك الصناديق المشتركة. 

برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم صحيا برج الميزان اليوم مهنيا برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الجمعة برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

مصر وإيطاليا .. 3 أسباب وراء اتصال ميلوني بالرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023: تجنب الإرهاق

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 : تتخطى العقبات

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 : تحسن وضعك المالي

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 : تبدأ مشروعا جديدا

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 : دخل غير متوقع

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023: انتبه لنظامك الغذائي

توقعات برج القوس اليوم الخميس 6 يوليو في الحب والعمل والمال

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بعد العقوبات البريطانية الجديدة على إيران

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أكبر شاطئ مجاني .. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه .. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في الأسعار

كورولا وتيبو .. 5 سيارات رياضية جددية في مصر.. صور

تصريح صادم من إيلون ماسك بعد اتهام ثريدز بسرقة تويتر

إعلامي يعلن تفاصيل أزمة كبرى بسبب حكام مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ