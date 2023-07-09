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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023: مكالمة مهمة

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 : شراء مجوهرات

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 يوليو مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023

حل المشاكل مع الحبيب السابق للعودة إلى العلاقة القديمة، تعامل مع كل مسؤولية مهنية بعناية، اليوم جيد للاستثمارات طويلة الأجل وستكون صحتك جيدة أيضًا طوال اليوم.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

من الجيد اليوم وضع الورقة البحثية حيث ستأتي مكالمة للمقابلة في غضون ساعات، سيطلق بعض التجار متاجر وسيحصل رواد الأعمال على أموال من المستثمرين والبنوك.. 

توقعات برج الدلو صحيا

على الرغم من أن الصحة العامة ستكون جيدة ، إلا أن كبار السن من مواليد الدلو قد يعانون من آلام في الأولاد ، والتعب ، ومشاكل في الهضم.

توقعات برج الدلو عاطفيا

يجب على مواليد برج الدلو المتزوجين الابتعاد عن العلاقات خارج نطاق الزواج حيث قد يكتشف الزوج ذلك مساء اليوم، اقضِ المزيد من الوقت معًا للحصول على رابطة قوية ولا تدع الغرور الشخصي يضر بالعلاقة.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

فكر في الخيارات الآمنة في سوق الأسهم بمساعدة مستشار مالي، اليوم هو الميمون لشراء عقار، يمكنك أيضًا شراء سيارة جديدة في النصف الثاني من اليوم.

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