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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 : شراء مجوهرات

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 : تبدأ مشروعا جديدا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6 يوليو مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

ابق سعيدًا في العلاقة عن طريق تجنب النميمة، تعامل مع مسؤوليات متعددة في العمل اليوم، بينما ستكون ثريًا اليوم ، ستكون الصحة أيضًا بجانبك.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

موقفك المخلص له العديد من الأشخاص في العمل، المسؤوليات الجديدة ستجعلك أقوى، ستقبل الإدارة ردك واقتراحاتك في اجتماعات الفريق، لا بد أن العمل الذي ستبدأه اليوم يمنحك شيئًا لم تحلم به أبدًا.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

ستكون صحتك الطبيعية جيدة اليوم، لن يزعجك أي مرض خطير، قد يعاني بعض برج الأسد من عدوى قد تؤثر على الحلق أو العينين أو الأذنين، صحة الفم هي مشكلة صحية شائعة أخرى قد تؤذيك اليوم، يجب الاستمرار في عادات الأكل الصحية والتدريبات.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

قل لا للغرور ولا تدع أي شخص ثالث يملي عليك الأشياء في حياتك، قد يحاول عدد قليل من أصدقاء العائلة أو الأقارب فرض آرائهم على علاقتك.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

لن تكون هناك أزمة مالية كبيرة. وهذا يجعل التسوق أمرًا سهلاً، يمكنك شراء المجوهرات أو الأجهزة الإلكترونية أو إكسسوارات الموضة اليوم. 

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