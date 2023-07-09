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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023: تحذير على صحتك

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023

كن دبلوماسيًا في علاقة لأن هذا سيحل المشكلات الرئيسية للحصول على حياة سعيدة، على الرغم من التحديات ، ستنجز كل مهمة معينة في المكتب، إن التعامل الذكي مع التمويل يبقيك ثريًا بينما تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر بشأن صحتك.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

كن مستمعًا جيدًا في العلاقة، لا تبدي رأيًا في كل شيء ولا تفرض قرارك على الحبيب أبدًا، بهذه الطريقة ، ستجعل العلاقة أقوى اليوم، تحدث أكثر لحل كل مشكلة في العلاقة، قد تجد شخصًا جديدًا مثيرًا للاهتمام وعندما تشعر برغبة في تقديم اقتراح ، فابدأ في اتخاذ القرار.

‏توقعات برج الحوت صحيا

اشرب الكثير من الماء وتجنب الوجبات السريعة، ابدأ اليوم بتمارين خفيفة وحاول التأمل لبعض الوقت، يجب على أولئك الذين يقودون السيارات التأكد من اتباع جميع قواعد المرور بشكل صحيح.

توقعات برج الحوت المهني

تجنب الجدال مع كبار السن وحافظ على علاقة متناغمة مع زملاء العمل، قد تسوء بعض القرارات المهنية ولكن لا تيأس. ستساعد مهارة الاتصال الخاصة بك في التعامل مع المشكلات المتعلقة بالعميل.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

ابتعد عن القرارات المالية الكبرى اليوم، تجنب تقديم المساعدة المالية حيث قد تواجه صعوبة في استرداد الأموال. ومع ذلك ، سيحصل رجال الأعمال على أموال إضافية من الشركاء. 

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