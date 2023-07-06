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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023: تجنب الإرهاق

صدى البلد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ومن سمات مواليد الثور القوة، عاطفي، عملي، دقيق، فني، عطوف.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023: لا تتسرع في هذا الأمر

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5 يوليو مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023

سواء كان الحب أو العمل أو المال أو الصحة ، يبدو أن كل شيء يسير في طريقك، لكن يجب أن تظل على الأرض ولا تدع هذه الطاقة العالية تشتت انتباهك عن أهدافك طويلة المدى.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

قد يكون اليوم هو اليوم الذي يلتقون فيه بشريكهم المحتمل، لكن لا تتسرع في أي شيء ودع الأمور تأخذ مجراها..

توقعات برج الثور صحيا

اذهب للتمشية أو الجري أو التأمل أو ممارسة اليوجا أو مجرد قضاء بعض الوقت في الطبيعة، ومع ذلك ، تأكد من أخذ فترات راحة بينهما لتجنب الإرهاق.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

الكون بسحره على صعيد حياتك المهنية اليوم، تتراكم الفرص ، وقد حان الوقت لتتولى المسؤولية وتستعرض مواهبك.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

لا تدع هذه الوفرة تؤدي إلى إنفاق متهور، ابق على تواصل وقم بالاستثمارات لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

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