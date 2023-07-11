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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : تجنب الغرور

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي .. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: ضغط عمل

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 10 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ستكون الحياة الرومانسية نابضة بالحياة ومبهجة اليوم، استغل الفرص في مكان العمل لإثبات قوتك، من الناحية المالية ، ستكون جيدًا وستؤدي المشكلات الصحية الرئيسية إلى إزعاجك أيضًا.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

يمكن أن تكون هناك مشاكل بسيطة تتعلق بالساقين والعينين ، مثل آلام المفاصل ولكنها ليست خطيرة، كن حذرا بشأن نظامك الغذائي وتجنب الوجبات السريعة، يحتاج مرضى السكري إلى توخي الحذر الشديد في النصف الأول من الأسبوع.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

تجنب الغرور ووفر مساحة كافية للشريك في العلاقة، ستعود عاطفتك ورعايتك وستكون هناك سعادة في الحياة العاطفية

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

قد يواجه التجار مشكلات مع السلطات البلدية فيما يتعلق بالترخيص والضرائب والسياسات، قم باستكشاف هذه المشكلة وإصلاحها اليوم..

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

احصل على مساعدة مخطط مالي جيد لفهم كيفية الاستثمار بأمان وتعزيز ثروتك على المدى الطويل، سيحتاج أحد أفراد الأسرة إلى مساعدة مالية ويمكنك المساعدة دون أي مانع.

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