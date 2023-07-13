عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم رياضي وترفيهي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

مكتبة دمنهور البحيرة
مكتبة دمنهور البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية دور مكتبة مصر العامة بدمنهور في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية والوعي لدى النشء والشباب وغرس قيم الولاء والإنتماء لديهم، بما تقدمه وتنظمه من ورش عمل وندوات وفاعليات مختلفة على مدار العام.

txt

إزالة 365 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

txt

إزالة 65 حالة تعد بإجمالي مساحة 14712 م2 بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

حيث أشار أحمد هواش مدير المكتبة ان  مكتبة مصر العامة بدمنهور نظمت يوم رياضي ترفيهي لاعضائها من الأطفال بعنوان ( fitness day) واستمتع الاطفال بوقت ملىء بالنشاط والحركة واللياقة والمرح علي أنغام الموسيقى عن طريق حركات الزومبا واللياقة البدنية .

 

البحيرة مكتبة مصر نائب محافظ البحيرة مكتبة مصر العامة ورش عمل يوم رياضي الولاء والانتماء الحركة الثقافية إثراء الحركة الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

ترشيحاتنا

كولر يحسم مصير بيرسي تاو مع الأهلي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا ويبحثان العلاقات الثنائية وقضية سد النهضة

بين والاس لزيلينسكي: بريطانيا ليست خدمة توصيل للأسلحة

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-7-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

خصم 26% على موبايل ريلمي Narzo 50A ثنائي الشريحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم| مصر بالتصنيف الأول مع تلك الدول.. هل هذا لصالحنا؟

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

بلوزة من غير بنطلون .. ظهور صادم لـ ابنة أصالة مع زوجها

شاهد|عارضة ازياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ