يوم رياضي وترفيهي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية دور مكتبة مصر العامة بدمنهور في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية والوعي لدى النشء والشباب وغرس قيم الولاء والإنتماء لديهم، بما تقدمه وتنظمه من ورش عمل وندوات وفاعليات مختلفة على مدار العام.

حيث أشار أحمد هواش مدير المكتبة ان مكتبة مصر العامة بدمنهور نظمت يوم رياضي ترفيهي لاعضائها من الأطفال بعنوان ( fitness day) واستمتع الاطفال بوقت ملىء بالنشاط والحركة واللياقة والمرح علي أنغام الموسيقى عن طريق حركات الزومبا واللياقة البدنية .