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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 65 حالة تعد بإجمالي مساحة 14712 م2 بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

إزالة حالات التعدى
إزالة حالات التعدى بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

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إزالة 830 حالة إشغال طريق في 4 مراكز بالبحيرة

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البحيرة ..إزالة 8 حالات تعدي بنطاق 5 مراكز

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 أسفرت عن تنفيذ 65 قرار إزالة بنطاق 9 مراكز على مساحة 14712 متر مربع عبارة عن إزالة حالة تعدي بمساحة 10500 م2  بالرحمانية و  7 حالات تعدي بمساحة 1664 م2 بإيتاي البارود و 27 حالة تعدي بمساحة 1557 م2 بدمنهور وحالتى تعدي بمساحة 440 م 2 بشبراخيت و 12 حالة تعدي بمساحة 290 م2 بكفر الدوار و4 حالات تعدي بمساحة 87 م 2 بكوم حمادة وحالتى تعدي بمساحة 85 م2 بإدكو و 8 حالات تعدي بمساحة 79 م2 بأبو المطامير و حالتى تعدي بمساحة 10 م2 بحوش عيسى.

وشددت نائب المحافظ، بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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