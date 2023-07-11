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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 830 حالة إشغال طريق في 4 مراكز بالبحيرة

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت عن رفع 830 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 259 حالة بدمنهور،  385 بايتاي البارود، 51 برشيد، 135 بالدلنجات.

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وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة استمرار تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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