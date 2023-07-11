البحيرة.. ضبط مخبز تصرف فى 21 شيكارة دقيق مدعم لتحقيق ربح غير مشروع

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و سمير البلكيمي مدير الرقابةالتموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركز الدلنجات تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين وآخر تصرف فى 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ومخبزين قاما بانتاج خبز ناقص الوزن بالإضافة الى مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى.

كما تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتمكنت الحملة بمركزى بدر ودمنهور من ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين وآخر قام بتجميع 10 شكائر دقيق بلدى مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة و 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مخبز قام بتجميع 6 شكائر دقيق بلدى مدعم لتحقيق ربح غير مشروع وبدالين تموينين تصرفا فى سلع تموينية بمبلغ 20000 جنية عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و 7 تجار تموينيين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين و 3 تجار تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.