البحيرة..إزالة 28 حالة تعد بنطاق 8 مراكز بإجمالى مساحة 3042 م

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 21 و التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري حيث أسفرت عن تنفيذ 28 قرار إزالة بنطاق 8 مراكز على مساحة 3042 متر مربع عبارة عن إزالة :

- 6 حالات تعد بمساحة 1638 م2 بدمنهور.

- 5 حالات تعد بمساحة 530 م2 بكفر الدوار.

- حالتي تعد بمساحة 400 م2 بأبو حمص.

- حالتي تعد بمساحة 200 م 2 بشبراخيت.

- حالاتي تعد بمساحة 123 م2 بإدكو.

- 3 حالات تعد بمساحة 60 م 2 بالمحمودية.

- 5 حالات تعد بمساحة 52 م 2 بكوم حمادة.

- 3 حالات تعد بمساحة 39 م 2 بالرحمانية.



وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.