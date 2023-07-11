إزالة 1094 حالة إشغال طريق مخالف في 3 مراكز بالبحيرة

وجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة استمرار تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 1094 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 924 حالة بدمنهور، 90 حالة بأبوحمص، 80 حالة بالدلنجات

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.