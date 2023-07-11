إجراء 3230 عملية لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة بمستشفى الرمد بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى .

وأشار هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إلى أن مستشفى الرمد بدمنهور قد حققت طفرة متميزة فى الأداء على جميع المستويات خلال الفترة من 2022/7/1 ، وحتى 2023/6/30 حيث سجلت نسب تردد عالية على العيادات الخارجية ( المجاني والإقتصادى ) والعمليات وغيرها، كالتالى( أعداد تذاكر العيادات الخارجية (مجاني) 105871 حالة - تذاكر العيادات الخارجية ( اقتصادي) 51717 حالة - تذاكر الإستقبال والطوارئ 5504 - العمليات الكبري ذات المهاره 955 حالة - العمليات الصغرى 4372 حاله - العمليات المتوسطة 1139حالة - عمليات المياه البيضاء وزرع العدسة 3230 عملية - العمليات الخاصة بالجفون 55 عملية - حالات إصلاح حول 104حالة - حالات تسليك قناة دمعيه 50حالة - حقن داخل العين وعمليات أخرى 881 عملية)

وأشادت نهال بلبع بحصول مستشفى الرمد بدمنهور على المركز الأول فى جراحات العيون على مستوى مستشفيات الجمهورية بقطاع الطب العلاجي، لما تملكه من إمكانيات عالية ، سواء الفريق الطبي المهاري، أو أحدث الأجهزة الطبية فى مجال العيون.

كما أشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بأن الدولة تولى اهتماماً كبيراً وغير عادي بالقطاع الصحى، وأن هناك دعم كبير من فخامة الرئيس بمنظومة الصحة ، مؤكداً على أن المنظومة الصحية بالبحيره ، تشهد طفرة كبيرة فى العمل ، وتطور فى الأداء ، وأن هذا الإنجاز ثمرة للتطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة .