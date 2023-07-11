البحيرة.. إزالة 33 حالة تعدى بنطاق 8 مراكز

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 أسفرت عن تنفيذ 33 قرار إزالة بنطاق 8 مراكز على مساحة 3247 متر مربع عبارة عن إزالة :

- 3 حالات تعدي بمساحة 1020 م 2 بكوم حمادة.

- حالتي تعدي بمساحة 1000 م 2 برشيد.

- 9 حالات تعدي بمساحة 209 م2 بدمنهور.

- حالتي تعدي بمساحة 468 م2 بالدلنجات.

- 5 حالات تعدي بمساحة 336 م 2 بالمحمودية.

- حالتي تعدي بمساحة 100 م2 بكفر الدوار.

- 8 حالات تعدي بمساحة 99 م2 بأبو المطامير

- حالتي تعدي بمساحة 15 م 2 بشبراخيت.



وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.