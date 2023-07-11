البحيرة.. إزالة 46 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة 2408 م2

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 أسفرت عن تنفيذ 46 قرار إزالة بنطاق 8 مراكز على مساحة 2408 أمتار مربعة عبارة عن إزالة :

- 5 حالات تعد بمساحة 937 م2 بكفر الدوار.

- 15 حالة تعد بمساحة 864 م2 بدمنهور.

- 8 حالات تعد بمساحة 192م 2 بشبراخيت.

- 4 حالات تعد بمساحة 165 م2 بأبوحمص.

- حالتا تعد بمساحة 94 م2 بالدلنجات.

- 3 حالات تعد بمساحة 72 م 2 بكوم حمادة.

- حالة تعد بمساحة 50 م2 برشيد.

- 8 حالات تعد بمساحة 34 م2 بإدكو.



وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.