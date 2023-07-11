عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 150 حالة خلال قافلة سكانية بالبحيرة

قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بتنظيم قافلة سكانية شاملة بمقر جمعية تنمية المجتمع بأسمانيا التابعة لمجلس قرية اورين وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها الكشف على 150 حالة مابين (باطنة -أطفال - جلدية-  ورمد  -وتحاليل).

txt

البحيرة.. طفرة في تحسين الخصائص السكانية وانخفاض معدلات المواليد

txt

أوقاف البحيرة تتسلم 2 طن لحوم ضمن ثاني دفعات صكوك الأضاحي

كما تم توقيع كشف طبي ومشورة واستخدام بعض الوسائل لعدد 70 سيدة من خلال سيارة تنظيم الأسرة، كما شاركت الإرادة الصحية من خلال مبادرة 100 يوم صحة للكشف والتحليل لبعض الأمراض.

وخلال القافلة تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 1000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وتم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وأهمية التأمين على الماشية والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز عدد 200 اسطوانه بسعر المستودع وتوفير سيارة مواد تموينية بسعر الجملة بالإضافة إلى الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم.

كما تم خلال القافلة التوعية عن المشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمه للأبناء.

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

البحيرة الظروف المعيشية المشكلة السكانية تنظيم قافلة سكانية شاملة خصائص السكان خدمات طبية قافلة سكانية شاملة مبادرة 100 يوم صحة وحدة السكان بالمحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

ترشيحاتنا

مصطفى كامل: لا يوجد خلاف مع إيمان البحر درويش

الموسيقيين: صورة إيمان البحر درويش سببت صدمة لنا ولن نتأخر في علاجه

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

عروض رياضية.. المستكاوي: تقديم جوائز للمبدعين خلال فعاليات مهرجان العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري في كوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ