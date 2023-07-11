الكشف الطبي على 150 حالة خلال قافلة سكانية بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بتنظيم قافلة سكانية شاملة بمقر جمعية تنمية المجتمع بأسمانيا التابعة لمجلس قرية اورين وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها الكشف على 150 حالة مابين (باطنة -أطفال - جلدية- ورمد -وتحاليل).

كما تم توقيع كشف طبي ومشورة واستخدام بعض الوسائل لعدد 70 سيدة من خلال سيارة تنظيم الأسرة، كما شاركت الإرادة الصحية من خلال مبادرة 100 يوم صحة للكشف والتحليل لبعض الأمراض.

وخلال القافلة تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 1000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وتم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وأهمية التأمين على الماشية والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز عدد 200 اسطوانه بسعر المستودع وتوفير سيارة مواد تموينية بسعر الجملة بالإضافة إلى الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم.



كما تم خلال القافلة التوعية عن المشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمه للأبناء.

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.