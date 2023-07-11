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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف البحيرة تتسلم 2 طن لحوم ضمن ثاني دفعات صكوك الأضاحي

اوقاف البحيرة
اوقاف البحيرة

صرح فضيلة الدكتور محمد أبو حطب  وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أنه بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي تم اليوم  استلام ثاني دفعات لحوم صكوك الأضاحي حيث تم استلام 2 طن لحوم  لتوزيعها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية .

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ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً والأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وذوى الهمم  بمختلف مراكز وقرى المحافظة.  
   

و أشادت نائب محافظ البحيرة بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية إحتياجاتهم، وقدمت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي .

ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل التضامن والتآزر بين أبناء المجتمع

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