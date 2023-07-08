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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على المتهم بقتل سهير الأنصاري سيدة الخير بدمنهور.. اليوم

سهير الأنصارى
سهير الأنصارى

تعقد محكمة جنايات دمنهور الدائرة العاشرة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية جلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن علي عبدالحي أبو زهرة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عبد الرحمن عبد المجيد أبو العز، وخالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب، للنطق بالحكم على المتهم بقتل سهير الانصاري سيدة الخير بدمنهور.

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كانت محكمة جنايات دمنهور قررت في جلستها الماضية بتاريخ 12 يونيو الماضي، إحالة أوراق المتهم بقتل شهيدة العمل الخيري بدمنهور سهير الأنصاري إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة النطق بالحكم في  جلسة اليوم 8 يوليو.

 وطالب ممثل جهات التحقيق خلال الجلسة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، فيما عمت الفرحة لين أبناء شهيدة العمل الخيري بدمنهور، معبرين عن سعادتهم الشديدة بإحالة أوراق المتهم بقتل والدتهم إلى مفتي الجمهورية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما عثر أهالي مدينة دمنهور على جثة سيدة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور بالطريق الزراعى، في ظروف غامضة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد العثور على جثة سيدة مسنة بأحد الطرق بذات المركز، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل سيدة مسنة تدعى سهير الأنصاري موظفة "بالمعاش"، مقيمة مدينة دمنهور، مصابة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

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