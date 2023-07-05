زي ماتشات المزاريطة .. مباراة كرة قدم بـ الصديري والكلسون في البحيرة|صور

شهدت قرية دمسنا التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مباراة لكرة القدم لقدامى اللاعبين بالقرية، ارتدوا خلالها الصديري والكلسون والجلباب، وسط أجواء مبهجة بحضور نحو 3 آلاف مشجع من أهالي القرية والقرى المجاورة.

نجح عدد من أهالي قرية ، بأقل الإمكانيات في إدخال البهجة والسعادة على أهالي محافظة البحيرة وغيرها من محافظات الجمهورية، من خلال إقامة مباراة كرة قدم بالزي الفلاحي الصديري والكلسون والجلباب.

مباراة كرة قدم بالصديري والكلسون بالبحيرة

مباراة كرة قدم بالصديري والكلسون بالبحيرة

مباراة كرة قدم بالصديري والكلسون بالبحيرة

ونالت المباراة إعجاب رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على بساطة المشهد من أهالي القرية، وتداولوا الصور والفيديوهات الخاصة بالمباراة بشكل واسع على كافة منصات التواصل الاجتماعى.

يقول رشدى حافظ الخولي، أحد اللاعبين القدامى المشاركين بالمباراة ، إنه في أثناء عقد مباريات الدورة الصيفية بملعب القرية، وبحضور جماهيري كبير من أبناء القرية والقرى المجاورة من مختلف المراحل العمرية، اقترح البعض إقامة مباراة ترفيهية لبعض اللاعبين القدامى بالقرية والذين تقدم بهم العمر.

مباراة كرة قدم بالصديري والكلسون بالبحيرة

مباراة كرة قدم بالصديري والكلسون بالبحيرة

مباراة كرة قدم بالصديري والكلسون بالبحيرة

وأشار إلى أنه بسبب عدم التنسيق والتنظيم المسبق للمباراة، رحب اللاعبون القدامى بعقد تلك المباراة، موضحا أن الجميع شارك بها بملابسه التي كان يحضر بها من الصديري والكلسون والجلباب، حيث لاقت تشجيعا ودعما من أبناء القرية، مؤكدا أنهم سيكررون تلك التجربة خلال الأيام المقبلة.

وأعرب عدد من اللاعبين القدامى المشاركين بالمباراة عن سعادتهم الكبيرة والغامرة من عقدها وإدخال الفرحة والسرور على الجميع، مؤكدين رغبتهم ومطالبتهم بتنفيذ مجمع خدمات بها وكذلك بناء ملعب ومركز شباب بالقرية.