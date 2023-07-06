ضبط 10 طن أعلاف مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر ، وتحت اشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط 10 طن علف معبأ داخل شكائر مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج أو بيانات و تم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.