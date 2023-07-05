تعليم البحيرة الأولى على الجمهورية في نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

حصدت محافظة البحيرة المركز الأول على مستوى الجمهورية لعدد 4 طلاب بالتخصصات المختلفة، عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.

وتقدم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بالتهاني لجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين، مؤكدًا أن حصد البحيرة للمركز الأول على مستوى الجمهورية بعدد 4 طلاب يعد نتاج لمنظومة متكاملة وحرص دائم على تنفيذ كافة توجيهات الدولة بدعم التعليم الفني لإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لسوق العمل والإنتاج والمساهمة في كافة خطط وبرامج التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.

وقدم الديب التهنئة للطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية بالتعليم الصناعي وهم:- الطالب محمد عاطف فوزي محمد عباسية، الأول على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث (نوعى) بمجموع 694 درجة ونسبة 99.14% تخصص تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور.

والطالبة إسراء محمد إسماعيل عبد العظيم مرسى، الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث بمجموع 694 درجة ونسبة 99.14%، تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية بنات بإدارة أبو حمص التعليمية.

والطالبة بسمة شوقي عبد الحميد السيد أبو زيد، الأولى على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث برامج دراسية مطورة، منهجية الجدارات المهنية، تخصص فنى التركيبات الكهربية بمدرسة الشهيد هيثم سامى حمد الصناعية بنات التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية بمجموع 693 درجة ونسبة 99%

والطالبة بسمة محمود محمد يونس عبد العزيز، الأول مكرر على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث برامج دراسية مطورة، منهجية الجدارات المهنية، تخصص فني التركيبات الكهربية بمدرسة الشهيد هيثم سامى حمد الصناعية بنات التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية بمجموع 693 درجة ونسبة 99%.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أهمية التعليم الفني في إعداد جيل قادر على تحقيق رؤية مصر 2030 بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.