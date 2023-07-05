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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد عاطف أول الجمهورية بالدبلوم الفني الصناعي: بحب الزمالك ونفسي ألتحق بالهندسة

محمد عاطف الأول على
محمد عاطف الأول على الجمهورية بالدبلوم الفني بالبحيرة

قال الطالب محمد عاطف فوزي، ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والحاصل على المركز الأول في الدبلومات الفنية 2023 نظام الثلاث سنوات "التعليم الصناعي"، بمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب بدمنهور، إنه علم بحصوله على المركز الأول من خلال اتصال تليفوني من مكتب وزير التربية والتعليم.

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وأعرب عن سعادته الشديدة بحصوله على المركز الأول على الدبلومات الفنية، "التعليم الصناعي"، بمجموع 694 درجة من 700 بنسبة 99.14٪، لافتا إلى أنه لم يتوقع حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، لكنه توقع حصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة.

محمد عاطف الأول على الجمهورية بالدبلوم الفني الصناعي: بحب الزمالك وهلتحق بكلية الهندسة

وأشار الأول على مستوى الجمهورية بالدبلوم الفني الصناعي، إلى أنه لم يحصل  على أي دروس خصوصية طوال العام، وكان يذاكر 4 ساعات يوميا منذ انطلاق العام الدراسي، موضحا أن الفضل في نجاحه وتفوقه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم والده ووالدته المدرسين بمدرسة مياه الشرب وأنه سيحقق حلمه ويلتحق بكلية الهندسة.

وأضاف أنه يشجع نادي الزمالك لكنه لم يكن مواظبا على مشاهدة كل المباريات بسبب المذاكرة وخاصة أيام الامتحانات، لافتا إلى أنه كان يخصص بعض الوقت للترفيه عن نفسه من خلال الدخول على منصات التواصل الاجتماعي، وفي الوقت نفسه كان يستفيد من خلال دخوله على الإنترنت من البرامج التعليمية الموجودة على القنوات التعليمية.

ونصح الطلاب المقبلين على الالتحاق بالثانوي الفني للتفوق مثله بالاهتمام بالمذاكرة وتحصيل الدروس أولا بأول، وكذا الاستفادة من كافة البرامج التعليمية الموجودة على القنوات التعليمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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