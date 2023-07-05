بسبب ركل دابة لنجل أحدهم.. مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالبحيرة

شهدت قرية ريكو العرقوب التابعة لمركز كفر الدوار واقعة مؤسفة راح ضحيتها مزارع بينما أصيب شقيقه ونجل عنه . إثر مشاجرة نشبت بينهما على خلفية قيام دابة أحدهم عليه بركل نجل إبن عمه.

تم نقل الجثة والمصابين مستشفى كفر الدوار العام وباشرت النيابة العامة التحقيق وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على طرفى المشاجرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية ريكو العرقوب التابعة لمركز كفر الدوار ووجود متوفى مصابين

إنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية حدوث مشاده تطورت لمشاجرة بين أبناء عمومة عائلة أبو سعد وهما طرف اول " محمد جمعة عبد العزيز أبو سعد ٦٥ سنة مزارع وشقيقه ونجله

وطرف ثانى رمضان سعد عبد الواحد ابو سعد ٥٢ سنة تاجر بسبب خلافات الجيرة وقيام دابة الثانى من الطرف الأول بركل نجل الثانى من الطرف الثانى

قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب بالعصا وقيام الطرف الثانى بإحداث إصابة الطرف الأول أسفر الحادث عن وفاة عيد محمد جمعة عبد العزيز أبو سعد 35 سنة مزارع متأثراً بإصابتة بنزيف فى المخ تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتم نقل المصابين ذات المستشفى للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وقررت التصريح بدفن جثة المتوفى لرحمة مولاه وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات