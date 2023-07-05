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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 شخصًا بينهم 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

إصابة 15 شخصاً في
إصابة 15 شخصاً في حادث بالبحيرة

أصيب 15 شخصًا بينهم 4 أشقاء بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق« مصر_ اسكندرية »الصحراوي بالكيلو 90 اتجاه القاهرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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إصابة 15 شخصاً في حادث 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 15 شخصاً  بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل وجار عمل الإسعافات الأولية وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من" محمد جمال حامد، 14 سنة،أمينة عاطف محمد، 24 سنة، إسراء عاطف محمد، 22 سنة، إياد عاطف محمد، 6 سنوات، أحمد عاطف محمد، 10 سنوات، مصطفى إسلام صبري، 6 سنوات، سامي احمد منصور، 4 سنوات، ريم جمال حامد، 18 سنة، عايدة محمد سالم، 60 سنة، فرج الله عبدالمنعم، 14 سنة، إسلام حسن محمد، 22 سنة، أحمد منصور السيد، 34 سنة، وليد إسلام حسن، 4 سنوات، عبدالرحمن حسن، 23 سنة.

وتم نقل المصابين جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون لعمل لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة. 

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