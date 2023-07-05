حبس عامل قتل شقيق زوج أخته بسبب خلافات أسرية بالبحيرة 4 أيام

قرر المستشار عادل حمودة، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى، رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة، حبس عامل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وسيتم التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك بسبب اتهامه بقتل شقيق زوج شقيقته نتيجة خلافات أسرية.



تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوصول جثة "محمد جمال"، البالغ من العمر 21 عامًا، مقيم بقرية بغداد التابعة لدائرة المركز، إلى المستشفى العام جثة هامدة بعد تعرضه للطعن بواسطة أداة حادة. وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز بدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضرورة ضبط مرتكبي الحادث.

وبعد التحقيقات تبين أنه وقعت مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأسرة القاتل بسبب وجود علاقة مصاهرة بينهما، وتعدى شفيق المجني عليه على القاتل بالضرب، مما دفع القاتل لانتظار المجني عليه أثناء مروره من أمام مركز شباب القرية وقتله بواسطة أداة حادة. وتمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بدر، برئاسة المقدم عمر عرفات رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الجريمة.