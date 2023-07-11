البحيرة.. طفرة في تحسين الخصائص السكانية وانخفاض معدلات المواليد

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، إجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بحضور الدكتور صالح إبراهيم مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة والدكتورة كريمة السلامونى مدير وحدة السكان بالديوان العام ومشاركة جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

عرض الإجتماع قيام الجهات المعنية كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان واستعراض ما تم تنفيذه من انشطة الخطة السكانية خلال العام الماضي.

وخلال الإجتماع أكد اللواء محمد شوقي بدر، على أهمية تضافر جهود كافه الجهات المعنية وخاصًة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة فى قضية تنظيم الأسرة لما تمثله تلك المؤسسات من قوة فاعلة ومؤثرة فى المجتمع.

وأشار إلي ضرورة العمل باستمرار لتحقيق المستهدف لتلك الجهود وإنعكاس نتائجها على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين ودورها فى تحسين مستوي المعيشة لهم وللأجيال القادمة.

كما أكد السكرتير العام للمحافظة، على تكثيف الخدمات والأنشطة السكانية المقدمة خاصةً في المناطق الريفية لتلبية احتياجات المواطن البحراوي، وكذا تكثيف جهود التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية ونشر الوعي بالقضية السكانية.

أكد أيضاً على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل تحسين الخصائص السكانية للمحافظة والارتقاء بسبل العيش الكريم للمواطن البحراوي والحرص على خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين.

وأشار إلي أن محافظة البحيرة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ قامت بحزمة من الإجراءات للتعريف والتوعية بالقضية السكانية والعمل على خفض كافة المؤشرات السلبية المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة ووحدة السكان بالمحافظة وكافة الجهات المعنية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وانعكاسها على كافة برامج التنمية التي تشهده المحافظة حتي أصبحت محافظة البحيرة من المحافظات الرائدة فى مجال التعامل مع القضية السكانية من حيث تحسين الخصائص السكانية وانخفاض معدلات المواليد، وكذا خفض معدلات البطالة من 11.8% فى 2017 م إلي 3.6% فى 2022 م بمقدار إنخفاض 8.2% وكذا إنخفاض نسب الأمية من 37.1% فى 2017 م إلي 29.5% فى عام 2022 م هذا بالإضافة إلي خفض نسب التسرب من التعليم بالمرحلة الإعدادية من 4% إلي 2.8%.