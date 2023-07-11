100 يوم صحة.. فريق متنقل على مدار يومين لتقديم الخدمات بالمجان في البحيرة

انتقلت فرقة متنقلة تابعة لمديرية الصحة لديوان عام محافظة البحيرة تضم فريق طبى متخصص لتقديم خدمات الحملة للعاملين بالمجان على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12/7/2023 م.

حيث قام الفريق بتقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ( قولون - رئة - عنق - رحم بروستاتا)، كما تم تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وعلاج الأمراض المزمنة.

كما قام أعضاء الحملة أيضا بعمل التثقيف الصحى للسيدات عن سرطان الثدي وطرق الوقاية منه وشرح كيفيه الفحص الذاتى الشهرى للكشف المبكر عن المرض لسهولة العلاج.

ويقوم الفريق الطبى بتقديم خدمات المبادرة، وفى حالة اكتشاف أى مرض يتم تحويل الحالات إلى أماكن طبية حكومية لاستكمال العلاج والفحوصات الطبية بالمجان.

وشهدت الفرقة المتنقلة إقبالا متزايدا من العاملين لتلقى خدمة المبادرات المختلفة التى تشملها الحملة ، وأثنوا على الخدمات المقدمة وبجهود الدولة، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لتلك الحملة واهتمامه بصحة المواطن المصري.

يأتى ذلك بالتزامن مع وجود فرق ثابتة ومتحركة من خلال العيادات المتنقلة بكافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والميادين العامة وأماكن تزاحم المواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة "100 يوم صحة" من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

مشيرة إلى أن الحملة تلقى إقبالا وتزايدا كبيرا من مواطنى المحافظة المترددين على خدماتها على مستوى المحافظة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف التوعية بأهمية مبادرة "100 يوم صحة" لتكثيف خدمات مبادرات "100 مليون صحة" لتحقق مستهدفاتها المرجوة، بما يعود بالنفع على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة.

مشيرة إلى أهمية دور رجال الدين الأوقاف والأزهر والكنيسة، ودور المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة، للحشد والتوعية بأهمية المبادرة.

من جانبه استعرض الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

نتائج المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 من شهر يونيو الماضي حتى الآن، بأجمالي 106 آلاف و964 منتفعا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

حيث قدمت الحملة خدماتها في صحة المرأة لعدد 42125 منتفعة وفى السمعيات لعدد 5656 والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 22504 والأورام السرطانية لعدد 32423 وصحة الام والجنين لعدد 4256.



من الجدير بالذكر أن الحملة تنفذ بمحافظة البحيرة، من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا ، طبقا لعدد المنتفعين ، وبدأت فعالياتها فى 25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023 م.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات ، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين ) ، و يوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج) .

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز ، بعدد 16 مركز بالمحافظة ، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية ، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى ، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ) ،كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات ، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي ، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة .