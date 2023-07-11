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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري البحيرة: علاج 20 ألف رأس ماشية في مختلف التخصصات

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محيي الدين خلال الأسبوع المنتهى فى 7/6/ 2023 عن إدارة الرعاية البيطرية وصل إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 19385حيوان ، وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلتين بإجمالي 980 حيوان معالج .  

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تموين البحيرة: ضبط 225 كيلو لحوم وبسطرمة و45 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

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البحيرة .. إزالة 700 حالة إشغال طريق خلال حملات مكبرة بنطاق 3 مراكز

بالنسبة لإدارة الوقاية تم تحصين 946  رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وكذا عدد 2677 رأس بالأسواق والقرى ضد مرض  الجلد العقدى وتحصين 660 رأس ماشية ضد جدري الاغنام وايضا عدد (180) ضد مرض الطاعون بجميع مراكز المحافظة وتم إصدار عدد (205) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009

وبالنسبة لإدارة الأمراض المشتركه تم اختبار 15 حالة، وتحصين 8 أغنام لمرض البروسيلا، كما تم اختبار عدد 15 حاله لمرض السل البقري و إدارة الإرشاد تم عمل 33 ندوة إرشادية تضمنت 66 موضوع متنوع وعدد 2 منشور إرشادي علي صفحه الإرشاد البيطري بالبحيرة وندوة وتوعية إرشادية قام بها أطباء الإرشاد بالمديرية في اماكن مختلفة وإدارة المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات 152  حيوان ، وعدد مذبوحات الدواجن 276793 طائر .

كما تم بإدارة الرعاية التناسلية فحص التناسلي لعدد 702 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 250 رأس ماشية و تم علاج 452 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة

وحدة المعامل تم عمل 3 إختبارات حساسية للألبان ، وعدد 1 إختبار تحديد نسبة العد الفطرى فى اللبن.

 إدارة التلقيح الاصطناعي في إطار المشروع القومي لتحسين السلالات المصرية تم التلقيح الاصطناعي لعدد  400  رأس ماشية.

البحيرة أدوية بيطرية حمى الوادى المتصدع ضد مرضى الحمي القلاعية مديرية الطب البيطري بالبحيرة مديرية الطب البيطري ضد مرضى الحمي رعاية الحيوان راس ماشية حملات مكبرة حالة اشغال

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