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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. إزالة 700 حالة إشغال طريق خلال حملات مكبرة بنطاق 3 مراكز

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

وجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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 قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع  700 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك  عبارة عن 500 حالة بدمنهور،  70حاله بأبوحمص، 130 حالة بالدلنجات،

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.

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