عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 225 كيلو لحوم وبسطرمة و45 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

البحيرة.. طفرة في تحسين الخصائص السكانية وانخفاض معدلات المواليد

أوقاف البحيرة تتسلم 2 طن لحوم ضمن ثاني دفعات صكوك الأضاحي

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع الطب البيطرى بحملات تموينية مكبرة  بمراكز كوم حمادة وإيتاي البارود ودمنهور وإدكو أسفرت عن :-

مركز كوم حمادة تم ضبط 45 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و 2 كجم بانيه غير صالح للاستهلاك الآدمي وكمية كبيرة من أسماك الماكريل غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص و4 محاضر عرض للبيع لحوم مكشوفة ما يعرضها للتلوث و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي حملة مماثلة بمركز ادكو تم ضبط أحد المقاهي يستخدم اسطوانات غاز منزلية بالمخالفة للقانون، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة  ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وتمكنت الحملة بإيتاى البارود من ضبط 3 مخابز لتصرفها فى 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن  ومحضرين “إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات”.

وفى مركز دمنهور تم ضبط 225 كجم لحوم وبسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن لتجهيز الأطعمة الخاصة بأحد المطاعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة إستهلاك الآدمى حملات تموين غير صالح للإستهلاك الأدمي مديرية التموين والتجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

ترشيحاتنا

مصطفى كامل: لا يوجد خلاف مع إيمان البحر درويش

الموسيقيين: صورة إيمان البحر درويش سببت صدمة لنا ولن نتأخر في علاجه

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

عروض رياضية.. المستكاوي: تقديم جوائز للمبدعين خلال فعاليات مهرجان العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري في كوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ