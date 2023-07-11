تموين البحيرة: ضبط 225 كيلو لحوم وبسطرمة و45 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع الطب البيطرى بحملات تموينية مكبرة بمراكز كوم حمادة وإيتاي البارود ودمنهور وإدكو أسفرت عن :-

مركز كوم حمادة تم ضبط 45 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و 2 كجم بانيه غير صالح للاستهلاك الآدمي وكمية كبيرة من أسماك الماكريل غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص و4 محاضر عرض للبيع لحوم مكشوفة ما يعرضها للتلوث و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي حملة مماثلة بمركز ادكو تم ضبط أحد المقاهي يستخدم اسطوانات غاز منزلية بالمخالفة للقانون، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وتمكنت الحملة بإيتاى البارود من ضبط 3 مخابز لتصرفها فى 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين “إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات”.

وفى مركز دمنهور تم ضبط 225 كجم لحوم وبسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن لتجهيز الأطعمة الخاصة بأحد المطاعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.