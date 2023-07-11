إزالة 733 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 733 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 316 حالة بدمنهور، 213 بايتاي البارود، 129 برشيد، 75 بالدلنجات،

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.