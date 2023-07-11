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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة ودورات للحاسب الآلي والفوتوشوب والحساب الذهني بمكتبة مصر العامة بالبحيرة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة إستغلال الأجازة الصيفية لأبنائنا الطلاب لتعلم مهارات جديدة ولغات مختلفة من خلال إقامة الفعاليات وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التي من شأنها الترفية عن الأطفال والشباب.

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  َواستمرارا لفاعليات مكتبة مصر العامة بدمنهور في تقديم الانشطة والخدمات والأمسيات للجمهور خلال فترة الصيف، قدمت المكتبة مجموعة من الانشطة الجديدة منها التجارب العلمية و اعداد الماكيت مع استمرار ورش تنمية التفكير الابداعي و سينما الأطفال بالاضافة الى خدمات الاتوبيس المتنقل من ورش حكى و اشغال فنية ويدوية ومسابقات للأطفال.

كما تنوعت فعاليات هذا الاسبوع ما بين النادي الصيفي ودورات تعلم الخياطة و تعلم لعة الاشارة و الاتيكيت وورش الأشغال اليدوية بالورق الملفوف و الفوم وغيرها من الخامات وورش الرسم والحكي والأيروبكس وتحسين الخط العربي واللغة الإنجليزية والفرنسية وانشطة مكتبة الطفل من المسابقات والألغاز وغيرها،


بالإضافة إلى استمرار دورات الرسم التخصصية وتحفيظ القرآن الكريم ، ومدرسة الشطرنج ودورات الحاسب الآلي والفوتوشوب والجرافيك والحساب الذهني للأطفال والشباب.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم تقديم هذه الفعاليات بمكتبة دمنهور في فترات صباحية ومسائية بالإضافة إلى استمرار العمل بالانشطة الصيفية بفرعيها بكفر الدوار والدلنجات لخدمة أبناء المحافظة بأسعار رمزية وسيتم الإستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة الأجازة الصيفية.

البحيرة الأنشطة الصيفية تعلم مهارات جديدة لإجازة الصيفية مكتبة مصر العامة مكتبة دمنهور نائب محافظ البحيرة

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