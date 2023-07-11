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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط كبريت وأسمدة زراعية بدون ترخيص

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

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إزالة 733 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

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البحيرة.. إزالة 33 حالة تعدى بنطاق 8 مراكز

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بحملات تموينية مكبرة بمركز دمنهور تم ضبط طن ونصف أعلاف مخلوطة بكمية من الأقماح المحلية بأحد مصانع الأعلاف و 567 علبة سجائر و كمية من فلاتر المياه مجهولة المصدر.

وخلال حملات مماثلة بمركزى الرحمانية والمحمودية، تم ضبط 3 تجار تموينين لعدم الإعلان عن الأسعار و آخر لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية  ومحطة تمويل سيارات لبيعها بأزيد من السعر المقرر و مستودع غاز لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية كما تم تحرير 8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و استخدام أكياس سوداء و لعدم الإعلان عن الاسعار و عدم تقديم اخطار شهرى  لإحدى ثلاجات حفظ الاطعمة.

كما تمكنت الحملات بمركزى حوش عيسى ووادى النطرون من ضبط 10طن أسمدة زراعية و 5 طن كبريت زراعى داخل مصنع أسمدة بدون ترخيص بالاضافة إلى 5 طن مخلل و 2 طن ملح طعام داخل مصنع مخللات بدون ترخيص كما تم ضبط 100عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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