البحيرة ..إزالة 8 حالات تعدي بنطاق 5 مراكز

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 8 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 862 م بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة حالتي تعدي بمساحة 225 م2 بنطاق الوحده المحليه لقرية كوم زمران بالدلنجات وإزالة حالتي تعدي بمساحة 212 م2 عبارة عن مباني بالبلوك و حصيره خرسانيه بنطاق قرية ديروط التابعة لمركز ومدينة المحمودية و حالتي تعدي بمساحة 175 م2 عبارة مبانى بالطوب الابيض وشدة خشبية بكفر الدوار و حالة تعدي بمساحة 130 م2 عبارة عن فك شده خشبيه دور ارضي خارج الحيز العمرانى برشيد و حالة تعدي بمساحة 120 م 2 عبارة عن فك شدة خشبية لصبة دور اول علوى خارج الحيز العمراني بقرية القهوقية التابعة لقرية المجد بالرحمانية.

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.