إزالة 365 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 365 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 117 حالة بدمنهور، 83 حالة بابوحمص، 65 برشيد، 100 بالدلنجات.

ذلك تنفيذا لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة إستمرار تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.