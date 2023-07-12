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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 365 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 365 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك  عبارة عن 117 حالة بدمنهور،  83 حالة بابوحمص، 65 برشيد، 100 بالدلنجات.

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إزالة 65 حالة تعد بإجمالي مساحة 14712 م2 بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

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ذلك تنفيذا لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة إستمرار  تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.

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