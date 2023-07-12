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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض فنية لفرقة طلائع الأنفوشي وورش عمل مجانية بمكتبة مصر العامة بدمنهور

مكتبة دمنهور
مكتبة دمنهور

أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة ورش عمل مجانية للأطفال تنوعت بين المسابقات الترفيهية وورش الرسم والتلوين وورش الاورجامي و عمل برواز بَعصيان الشيش والفوم و شنطة بالفوم وعمل هدية بالقلم والفوم.

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كما تم إلقاء محاضرة بعنوان " تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" ضمن سلسة محاضرات عن تعديل السلوك بقاعة المؤتمرات حاضرت فيها روحية داوود أخصائي نفسي اكلنيكى واستشارى نفسي وتربوي.

واختتمت فاعليات اليوم بتقديم عروض فنية لفرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من التابلوهات الفنية المتميزة التى نالت إعجاب الأطفال ورواد المكتبة المترددين عليها .

جاء ذلك فى اطار التعاون المشترك بين مكتبة مصر العامة و فرع ثقافة البحيرة لعمل أنشطة مسائية أسبوعية خلال فترة الصيف للأطفال والشباب، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

البحيرة الانفوشي للفنون المسابقات الترفيهية ثقافة البحيرة دورات تدريبية مجانية مركز كوم حمادة مركز شباب نائب محافظ البحيرة مكتبة مصر العامة ورش عمل مجانية مصر العامة مكتبة مصر للفنون الشعبية فترة الصيف فرع ثقافة البحيرة

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