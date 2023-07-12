غلق معبر مخالف وغير قانوني على السكة الحديد بنطاق مركز كوم حمادة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز بدر بإعادة غلق معبر غير قانوني بالكيلو 77/900 بين محطتي قطار مديرية التحرير والبريجات حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين و انتظامجكج حركة سير القطارات.