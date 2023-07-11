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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة: ضبط 357 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

تموين بالبحيرة
تموين بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت بمركز ايتاى البارود تم ضبط مخبز قام بتجميع 204 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة وآخر قام بتجميع 5 شكائر دقيق بلدى مدعم كما تم تحرير 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار بالإضافة إلى ضبط 50 كرتونة ملح طعام مجهول المصدر.

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وفى مركز المحموديه تم ضبط تاجر تمويني لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن الاسعار لأحد محلات السوبر ماركت.

وتمكنت الحملة بكفر الدوار من ضبط 3 مخابز بلدية لتصرفهم في 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع فى السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن
بالإضافة الى 3 مخابز بلديه لتوققهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو عذر قهري و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم ضبط 8 شكائر أرز مجهول المصدر ومحل لبيعه بأزيد من السعر الرسمى و 4 محلات لعدم الاعلان عن الاسعار وأحد المطاحن لوجود مخالفات تموينية يستحق عنها مبالغ مالية كبيرة و 5 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية

وبحملة مماثلة بمركزى كوم حماده ودمنهور تم ضبط 3 باكتة سكر ناقص الوزن بمقدار 150 جرام في الكيلو الواحد في أحد المحلات بالإضافة إلى 357 عبوة أدويه بيطرية منتهية الصلاحيه كما تم تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و 7 محلات ملابس لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم تقديم فواتير ضريبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة أدوية بيطرية ارباح غير مشروعة إنتاج خبز ناقص الوزن حملات تموين قافلة سكانية شاملة مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة غير مطابق للمواصفات صرف السلع التموينية حالة اشغال تحقيق أرباح

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